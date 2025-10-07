Один из лучших шеф-поваров России умер после инсульта на работе

Скончался лучший шеф-повар Юга России Олег Колисниченко в возрасте 37 лет, его настиг инсульт прямо во время работы на кухне. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчину доставили в больницу прямиком из ресторана Pinci в Нижнем Новгороде. После обследования у него обнаружили тромб в сонной артерии. Врачи боролись за жизнь повара несколько дней. Пациенту провели две операции, четыре дня он находился в крайне тяжелом состоянии. 7 октября его не стало.

Прежде проблем со здоровьем у Олега не наблюдалось. Отмечается, что Колисниченко был настоящим профессионалом своего дела, он входил в топ‑50 поваров России.

