Один из лучших шеф-поваров России умер после инсульта на работе

Шеф-повар Олег Колисниченко скончался от инсульта в возрасте 37 лет
true
true
true
close
kolisnichenko_oleg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Скончался лучший шеф-повар Юга России Олег Колисниченко в возрасте 37 лет, его настиг инсульт прямо во время работы на кухне. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчину доставили в больницу прямиком из ресторана Pinci в Нижнем Новгороде. После обследования у него обнаружили тромб в сонной артерии. Врачи боролись за жизнь повара несколько дней. Пациенту провели две операции, четыре дня он находился в крайне тяжелом состоянии. 7 октября его не стало.

Прежде проблем со здоровьем у Олега не наблюдалось. Отмечается, что Колисниченко был настоящим профессионалом своего дела, он входил в топ‑50 поваров России.

Недавно стало известно о другом трагичном случае. Гимнаст из Индонезии, который находился на тренировочном сборе в Пензе, скончался в больнице после того, как получил серьезную травму шеи. Он был госпитализирован в одну из больниц города, однако врачи не сумели ему помочь. Смерть наступила 24 сентября около десяти часов вечера.

Ранее победительница Стокгольмского марафона скончалась в возрасте 30 лет.

