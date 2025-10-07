На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МО России получило возможность использовать гражданский аэропорт Пензы

Аэропорт Пензы включили в перечень аэродромов совместного базирования с МО РФ
true
true
true
close
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Гражданский аэропорт Пензы включили в перечень аэродромов совместного базирования с министерством обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно распоряжению правительства РФ, теперь в этом аэропорту смогут размещать российские военные самолеты. Всего в России свыше 150 аэродромов совместного базирования с МО РФ.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Она была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.

Ранее эксперт объяснил, как защитить российские самолеты от атак со стороны ВСУ.

