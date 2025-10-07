На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенница притворилась онкобольной и выманила у парня £25 тыс. на увеличение груди

В Великобритании женщина взяла у парня деньги на лечение рака и увеличила грудь
Жительница Великобритании, 35-летняя Лора Макферсон, взяла у своего партнера Джона Леонарда £25 тыс. на лечение рака, но вместо этого увеличила себе грудь и отправилась на дорогой курорт. Мужчина подал на нее в суд и выиграл дело, пишет газета Metro.

6 октября на заседании Королевского суда Дерби судья постановил, что Макферсон должна выплатить Леонарду £30,7 тыс. к 5 января, отмечает издание.

В 2017 году Лора заявила своему парню Джону, что ей поставили страшный диагноз — рак груди в последней стадии. Женщина посетовала, что ей необходимы большие деньги на лечение в престижной частной клинике в Австрии. По ее словам, она уже перенесла гистерэктомию и сейчас проходит химиотерапию в местной больнице.

Джон спонсировал ее на протяжении пяти лет. За это время аферистка, воспользовавшись доверием возлюбленного, тратила деньги не на медицинские нужды, а на процедуры по увеличению груди, а также на различные косметические процедуры и дорогостоящий отдых за границей. Более того, как пишет издание, Лора ввела в заблуждение даже свою маленькую дочь.

Ранее задержали мошенницу, которая жила бесплатно в немецких отелях.

