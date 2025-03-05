Женщина прожила в отелях 15 лет, не заплатив ни копейки

В Германии задержали мошенницу, которая годами жила в отелях, не оплачивая их

В Германии женщина годами останавливалась в отелях, но не платила за проживание, сообщает Bild.

Подозреваемая, 58-летняя женщина, была задержана в городе Шверин на прошлой неделе. Сотрудники отеля в районе Паульштадт обратились в полицию, сообщив, что при заселении туристка из Дюссельдорфа заявила, что потеряла свою кредитную карту, и остановилась на несколько дней, хотя ночь в отеле стоила € 500. У персонала возникли подозрения, которые оказались верными.

Когда мошенницу задержали, оказалось, что она регулярно заселялась в отели по всей Германии, но съезжала через несколько дней, не заплатив за проживание. Этим рецидивистка занималась в течение 15 лет.

«Нам известно о более чем 100 подобных случаях», — отметили в полиции.

Суд арестовал подозреваемую, какое наказание ей грозит, не уточняется.

Ранее жительница Подмосковья загримировалась под родную мать, чтобы снять деньги с ее счета.