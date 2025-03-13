Женщина притворялась больной раком, собирая деньги на операцию по увеличению груди

Британка пять лет получала деньги от бойфренда, убедив его в том, что она больна

В Англии женщина выманила у бойфренда £25 тыс. (почти 2,8 млн рублей), выдывая себя за онкобольную. Об этом сообщает Daily Record.

В 2017 году 35-летняя Лора Макферсон, мать двоих детей из Дерби, сказала своему 44-летнему бойфренду Джону Леонарду, что у нее диагностировали рак груди в последней стадии. Женщина заявила, что ей нужны деньги на лечение в частной клинике в Австрии и что она уже перенесла гистерэктомию, а сейчас проходит химиотерапию в местной больнице. Возлюбленный Макферсон обратился к ведущему британскому онкологу, но аферистка заявила, что найдет другой курс лечения.

Тем не менее мужчина спонсировал партнершу в течение пяти лет, а она потратила полученные обманом деньги на процедуры по коррекции груди, а также на холистические процедуры и процедуры по снижению веса в зарубежных поездках. Три года назад пара рассталась, но Леонард позволил Макферсон остаться в его доме из-за опасений насчет ее здоровья. Обман был раскрыт, когда женщина попросила у него более £7 тыс. на мастэктомию. Мужчина согласился оплатить счет, но сам связался с врачом и узнал, что на самом деле его бывшая увеличила грудь.

Адвокат подсудимой сказала, что ее клиентка страдала от тревоги и депрессии и теперь чувствует себя ужасно из-за того, как она себя вела.

«Я чувствую, что она украла у меня годы моей жизни. Она изолировала меня от моих друзей и семьи, и даже с тех пор, как мы расстались, она распространяет ложь обо мне. Она никогда не извинялась и не раскаивалась в своих действиях. Она — навязчивая лгунья, которая даже убедила собственную дочь, что больна раком», — подчеркнул Джон Леонард, выступая в суде.

Зачитывая приговор, сам судья назвал Макферсон «злобной и коварной лгуньей», а совершенное ею преступление «тяжким и изощренным». В итоге женщину приговорили к двухлетнему ограничению свободы.

Ранее женщина жила в отелях 15 лет, не заплатив за это ни копейки.