Россиянин сел в тюрьму за попытку примкнуть к террористам с Украины

Житель Коврова получил 10 лет за попытку примкнуть к террористам с Украины

Второй Западный окружной военный суд приговорил 29-летнего жителя города Коврова Владимирской области к 10 годам лишения свободы за попытку примкнуть к террористам, действующим на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине также запретили администрировать интернет-страницы в течение трех лет.

По версии следствия, в 2023-2024 годах житель Коврова, желая вступить в ряды террористической организации, связался с украинскими спецслужбами. Он заполнил анкету, закупил снаряжение и спланировал маршрут отъезда на Украину, однако его задержали сотрудники ФСБ.

Недавно в Сахалинской области суд приговорил старшего лейтенанта запаса к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму. В ходе следствия и суда выяснилось, что мужчина, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

Ранее российский суд заочно приговорил британского наемника к шести годам колонии.