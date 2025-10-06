На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский суд заочно приговорил британского наемника к шести годам колонии

Суд приговорил объявленного в розыск наемника ВСУ Вильяма к шести годам
true
true
true
close
Anelo/Shutterstock

Суд заочно приговорил гражданина Великобритании Пейджа Вильяма к шести годам колонии за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным следствия, британец с 2022 года участвовал в боевых действиях в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Вильям прошел курс военной подготовки, после чего был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами и иными предметами, необходимыми для участия в вооруженном конфликте.

Гражданина Британии признали виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Его объявили в международный розыск. Свое наказание Вильям будет отбывать в колонии строгого режима, отметили в СК.

1 октября суд заочно приговорил гражданина Австралийского Союза Льюиса Каллена Бенджамина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Установлено, что в октябре 2023 года он вступил в состав военизированного подразделения в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, согласившись воевать против российских военнослужащих.

Ранее суд приговорил грузинского наемника ВСУ к лишению свободы.

