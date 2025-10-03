Водитель наехал на нижегородца во время конфликта на дороге

В Нижнем Новгороде водитель сбил мужчину во время конфликта на дороге

В Нижнем Новгороде водитель наехал на мужчину во время конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Ссора произошла на перекрестке улиц Советской и Ивана Романова. В разгар перепалки водитель сел за руль и направил машину на пешехода» — говорится в сообщении.

По информации канала, ДТП произошло в Канавинском районе. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего мужчину. Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении водителя уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве самокатчик с большим ножом напал на супружескую пару. Инцидент произошел на на Дмитровском шоссе. Муж с женой вечером возвращались домой, к ним на самокате подъехал неизвестный. Мужчины вступил в конфликт, во время которого самокатчик достал нож и ударил оппонента. Правоохранители оперативно задержали самокатчика. Нарушителем оказался 36-летний житель Подмосковья. В полиции выяснили, что у мужчины уже есть судимости.

