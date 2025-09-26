На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как самокатчики столкнулись лбами, не поделив переулок

В Алтайском крае самокатчики столкнулись лбами и попали на видео
true
true
true

В Алтайском крае самокатчики столкнулись, выехав из-за угла. Видеозапись аварии опубликовал Telegram-канал «Инцидент Россия».

«В Алтайском крае самокатчики не поделили переулок и эпично врезались друг в друга. Стоявшие рядом мужчины были удивлены столь забавному ДТП и стали смеяться», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что двое молодых людей на самокатах двигались под навесом по пешеходной зоне. Один из них свернул налево за угол, где врезался в другого самокатчика. В падении молодые люди столкнулись головами. После аварии они поднялись на ноги, сняли капюшоны, осмотрели упавшие самокаты и пожали друг другу руки.

До этого в Уфе школьницы на электросамокате врезались в такси.

Ранее в Краснодарском крае специалист по информационной безопасности заложил машину родителей, чтобы перевести деньги мошенникам.

