На видео попало, как самокатчики столкнулись лбами, не поделив переулок

В Алтайском крае самокатчики столкнулись лбами и попали на видео

В Алтайском крае самокатчики столкнулись, выехав из-за угла. Видеозапись аварии опубликовал Telegram-канал «Инцидент Россия».

«В Алтайском крае самокатчики не поделили переулок и эпично врезались друг в друга. Стоявшие рядом мужчины были удивлены столь забавному ДТП и стали смеяться», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что двое молодых людей на самокатах двигались под навесом по пешеходной зоне. Один из них свернул налево за угол, где врезался в другого самокатчика. В падении молодые люди столкнулись головами. После аварии они поднялись на ноги, сняли капюшоны, осмотрели упавшие самокаты и пожали друг другу руки.

