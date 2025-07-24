Призывавшего бежать из украинской армии военного осудили на 6 лет тюрьмы

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что суд вынес приговор в виде 6 лет лишения свободы военнослужащему, который самовольно покинул воинскую часть и призывал других военных последовать его примеру. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Менский районный суд Черниговской области назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества военнослужащему, который систематически призывал к свержению конституционного строя», — говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в дезертирстве в условиях военного положения, а также в распространении материалов, содержащих призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти.

Согласно информации ведомства, в апреле 2024 года подозреваемый оставил место несения службы, после чего начал распространять в социальных сетях призывы к другим военнослужащим последовать его примеру. В ведомстве отметили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что отдельные видеоматериалы, опубликованные им в социальных сетях, содержали публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что высокий уровень дезертирства в украинской армии (ВСУ) обусловлен методами мобилизации, применяемыми военным руководством страны.

Ранее военный эксперт заявил, что Киев «опоясал» Купянск заградотрядами.