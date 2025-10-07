Латвия ограничила въезд автобусов с 1 ноября

Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию с 1 ноября

Правительство Латвии приняло решение с 1 ноября запретить нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает Delfi.

В публикации отмечается, что запрет будет действовать до 31 октября 2026 года.

В правительстве объяснили данное решение тем, что из-за роста потока нерегулярных автобусных пассажирских перевозок возникают очереди транспортных средств на приграничных дорогах Латвии, что приводит к рискам для безопасности республики, включая угрозу нелегальной иммиграции.

«Такие ограничения вводятся на осуществление международных нерегулярных автобусных рейсов через пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границах с Беларусью и Россией», — говорится в публикации.

