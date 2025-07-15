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Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии

Латвия с 15 июля перестала признавать загранпаспорта РФ без биометрии
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Global Look Press

С 15 июля Латвия прекращает признавать российские заграничные паспорта, не содержащие биометрические данные, и вводит запрет на въезд в страну для их владельцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 15 июля 2025 года вступит в силу решение, согласно которому действительными для въезда в Латвию будут признаны только паспорта граждан Российской Федерации с биометрическими данными», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Латвии.

Вместе с вступлением в силу данного решения Латвия также прекращает выдачу виз владельцам загранпаспортов без биометрических данных и прекратит прием заявлений на получение вида на жительство от тех россиян, которые не имеют заграничного паспорта с биометрическими данными.

По информации ведомства, с 15 июля владельцам российских загранпаспортов старого образца (без биометрии) будет запрещен въезд в Латвию, однако тем, кто прибыл в страну ранее, будет разрешено оставаться до истечения срока действия их визовых документов. Владельцам латвийских долгосрочных виз и видов на жительство будет предоставлен шестимесячный период для замены своих загранпаспортов на биометрические.

На данный момент «пятилетние» российские заграничные паспорта без биометрических данных не признаются такими странами, как Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия и Литва.

До этого глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высказал точку зрения, согласно которой Литва, Латвия и Эстония не обладают подлинной политической самостоятельностью. По его словам, эти балтийские государства являются лишь «марионетками в руках еврограндов», которые подстрекают их к конфронтации с Россией.

Ранее у посольства Латвии в Москве появился стенд о неонацизме.

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