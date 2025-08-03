Эстония усиливает погранпункт на границе с Россией

ERR: в Эстонии на границе с Россией устанавливают ворота и барьеры

На пограничном пункте в эстонском городе Нарва ведутся строительные работы, направленные на развитие инфраструктуры безопасности погранпункта. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

В середине недели на эстонской части моста, соединяющего Эстонию и Россию, установили массивные металлические ворота. Кроме того, ведется подготовка к установке выдвижных металлических барьеров, которые при необходимости смогут перекрывать въезд автомобилей. Работы планируют завершить к концу сентября.

«Сейчас идут работы по установке ворот на мосту пограничного пункта, сами ворота уже установлены. Кроме того, на всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевику и со стороны Российской Федерации, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств», – сказал руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.

Пока установленные на мосту ворота перекрывают только автомобильную полосу пересечения границы. Пешеходная часть открыта для движения, но планируется установка и пешеходных ворот.

В июне сообщалось, что Эстония начала возводить линию обороны на юго-восточной границе.

Ранее Финляндия построила первые 35 км забора на границе с Россией.