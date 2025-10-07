Российский подросток покалечился, пытаясь разжечь печь

В Тыве 13-летний подросток угодил в больницу с ожогами после попытки растопить печь бензином. Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС» Республики Тыва.

Инцидент произошел 7 октября. Мальчика доставили в республиканскую больницу Кызыла с термическими ожогами обеих ног.

«Ребенок 13 лет решил растопить печь в гараже с применением бензина. В результате произошло воспламенение, от которого он пострадал. А также это привело к частичному разрушению печки», — рассказали в ведомстве.

До этого похожий случай произошел в Удмуртии: подросток получил ожоги, пытаясь растопить печь бензином. 17-летний юноша решил затопить баню, дрова были сырые и долго не разгорались. Молодой человек решил ускорить процесс, облил поленья бензином и поджег с помощью газовой горелки, вспыхнувшее пламя обожгло ему руки.

