На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский подросток покалечился, пытаясь разжечь печь

В Тыве 13-летний подросток получил сильные ожоги, разжигая печь
true
true
true
close
МЧС России

В Тыве 13-летний подросток угодил в больницу с ожогами после попытки растопить печь бензином. Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС» Республики Тыва.

Инцидент произошел 7 октября. Мальчика доставили в республиканскую больницу Кызыла с термическими ожогами обеих ног.

«Ребенок 13 лет решил растопить печь в гараже с применением бензина. В результате произошло воспламенение, от которого он пострадал. А также это привело к частичному разрушению печки», — рассказали в ведомстве.

До этого похожий случай произошел в Удмуртии: подросток получил ожоги, пытаясь растопить печь бензином. 17-летний юноша решил затопить баню, дрова были сырые и долго не разгорались. Молодой человек решил ускорить процесс, облил поленья бензином и поджег с помощью газовой горелки, вспыхнувшее пламя обожгло ему руки.

Ранее в Красноярске мужчина поджег дом с пятью людьми, когда его выгнали из гостей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами