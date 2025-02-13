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В Удмуртии подросток получил ожоги, пытаясь растопить печь бензином

В Удмуртии подросток получил ожоги из-за сырых дров
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МЧС Удмуртии

В Воткинском районе Удмуртии подросток получил ожоги рук, растапливая печь бензином и газовой горелкой. Об этом сообщает МЧС республики.

17-летний юноша решил затопить баню, дрова были сырые и долго не разгорались. Молодой человек решил ускорить процесс, облил поленья бензином и поджег с помощью газовой горелки, вспыхнувшее пламя обожгло ему руки.

После оказания медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Волховском районе Ленинградской области четырехлетняя девочка госпитализирована с травмами после взрыва печи. Инцидент произошел в деревне Пупышево, в дачном доме взорвалась растопленная печь. Стеклянная дверь, отлетевшая от нее, попала в четырехлетнюю девочку, сидевшую рядом. Пострадавшую госпитализировали со множественными ранами лица, шеи, плеча, живота и бедер. У девочки также диагностированы перелом челюсти и ключицы, контузия и ожоги легких. В тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в реанимацию.

Ранее в Красноярске мужчина поджег дом с пятью людьми, когда его выгнали из гостей.

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