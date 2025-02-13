В Красноярске мужчина поджег дом с пятью людьми, когда его выгнали из гостей

Красноярец обиделся, когда его выгнали из гостей, и поджег дом с людьми внутри

Красноярец ответит за поджог дома, в котором на тот момент находились пятеро человек. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 2 декабря к хозяевам дома по улице Бадалыкская в Красноярске пришли трое знакомых, одна из женщин взяла с собой семилетнюю дочь. В разгар застолья хозяева заметили, что один из гостей похитил их телефон. Разгорелся конфликт, и вору пришлось покинуть компанию.

Обиженный гость решил отомстить знакомым. Он поджег веранду дома и скрылся с места преступления. Остававшимся в доме людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись.

У пострадавших диагностировали ожоги разной степени тяжести, а дом был полностью уничтожен огнем. Сейчас поджигатель ожидает суда, находясь под стражей.

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