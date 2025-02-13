Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске мужчина поджег дом с пятью людьми, когда его выгнали из гостей

Красноярец обиделся, когда его выгнали из гостей, и поджег дом с людьми внутри
close
ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

Красноярец ответит за поджог дома, в котором на тот момент находились пятеро человек. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 2 декабря к хозяевам дома по улице Бадалыкская в Красноярске пришли трое знакомых, одна из женщин взяла с собой семилетнюю дочь. В разгар застолья хозяева заметили, что один из гостей похитил их телефон. Разгорелся конфликт, и вору пришлось покинуть компанию.

Обиженный гость решил отомстить знакомым. Он поджег веранду дома и скрылся с места преступления. Остававшимся в доме людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись.

У пострадавших диагностировали ожоги разной степени тяжести, а дом был полностью уничтожен огнем. Сейчас поджигатель ожидает суда, находясь под стражей.

Ранее в Петербурге подростки получили по четыре года колонии за поджог покрышек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами