Психолог рассказала, кто чаще всего попадает в секты

Психолог Ярасова: женщины в кризисе среднего возраста чаще попадают в секты
KinoMasterskaya/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего в секты попадают женщины в кризисе среднего возраста (35-50 лет), которые не удовлетворены своей жизнью и живут не так, как им хотелось бы. Об этом kp.ru рассказала психолог Российской ассоциации центров изучения религий и сект Наталья Ярасова.

По ее словам, на фоне этого они увлекаются нью-эйдж — эзотерическим движением, для которого характерны вера в новую расу, карму, принцип бумеранга и так далее. Эксперт отметила, что многие секты теперь работают через интернет и могут маскироваться под психологические семинары, курсы, ретриты или даже кулинарные мастер-классы. Их организаторы одаривают новичков вниманием и теплом, чтобы создать иллюзию поддержки, добавила она.

«Эти женщины «осознают свою уникальность», находят «бога» — какого-нибудь псевдопсихолога, ведущего семинары и рассказывающего про энергетические эгрегоры (в оккультизме и эзотерике означает групповое биополе Прим. ред.) и о том, как правильно посылать запросы во Вселенную. Самим женщинам эмоционально хорошо до эйфории — плохо их близким», — заключила Ярасова.

До этого Наталья Ярасова говорила, что родственникам человека, который попал в секту, важно не разрывать отношения с ним, а попробовать выстроить новые, чтобы ему было, куда уходить.

Ранее стало известно, что в Москве жертва сектантов пытается через суд отобрать квартиру у дочери.

