Россиянам рассказали, какие подарки учителям могут расценить как взятку

Российские учителя, согласно общепринятым нормам, не должны принимать подарки, стоимость которых превышает сумму в 3 тыс. рублей. Об этом RuNews24.ru рассказала замдиректора школы Наталия Савинкина.

По ее словам, презенты стоимостью выше этой суммы могут быть расценены как желание получить какую-то выгоду от педагога, что грозит им дисциплинарным взысканием, в том числе увольнением. Эксперт уточнила, что к взяткам могут отнести также подарочные карты или путевки.

«Уголовный кодекс в данном случае применим как к дарителю, так и к получателю. Наказания могут варьироваться от финансовых штрафов до лишения свободы, что делает соблюдение данных норм особенно актуальным», — добавила Савинкина.

Она посоветовала выбирать «безопасные» подарки, например, цветы, конфеты, чай или кофе, канцелярские товары, книги или вазы.

В Минпросвещения до этого допустили пересмотр лимита стоимости подарков и цветов для учителей. В ведомстве заявили, что предельную цену можно пересмотреть в случае положительного заключения антикоррупционной экспертизы и с учетом общей экономической ситуации. При этом в Минпросвещения обратили внимание на то, что обычный подарок до 3 тыс. руб. или цветы стали традицией, актом благодарности и знаком внимания в профессиональные праздники педагогов.

Ранее в Госдуме выступили против введения лимита стоимости подарка для учителя.