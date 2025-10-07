Ведущий американского ток-шоу оказался популярнее Трампа

Опрос, проведенный Economist и YouGov, показал, что президент США Дональд Трамп отстает в рейтинге популярности на 16 пунктов по сравнению с ведущим вечернего шоу Америки Джимми Киммелом. Об этом пишет The Guardian.

Опрос, в котором приняли участие 1656 взрослых жителей Америки, был проведен после временного отстранения ведущего ток-шоу от эфира из-за ссоры с администрацией президента.

Респондентам, в частности, был задан вопрос — положительно ли они относятся к Киммелу и Трампу.

В результате, Киммел поднялся на 3 позиции в рейтинге, а Трамп опустился на 13 позиций. Разрыв оказался существенным - 16 пунктов.

18 сентября издание Deadline сообщило, что показ вечернего шоу Jimmy Kimmel Live! с телеведущим Джимми Киммелом будет приостановлен на неопределенный срок. Решение было принято после того, как комик заявил, что в консервативного активиста Чарли Кирка мог стрелять сторонник Дональда Трампа. Он также обвинил движение MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») в попытках использовать эту трагедию в политических целях.

Ранее Nexstar сообщил о возобновлении работы с ведущим Киммелом.