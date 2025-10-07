Эксперт допустил спад турпотока в Абхазию из-за введения детских загранпаспортов

Запрет на въезд в Абхазию для детей до 14 лет без заграничного паспорта может оказать негативное влияние на турпоток из России. Такое мнение в беседе с ЕАН высказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Под вопросом окажутся однодневные и двухдневные поездки детских групп из соседних регионов: Краснодарского и Ставропольского краев и регионов Северного Кавказа. Также введение загранпаспортов — это неудобство для семей, отдыхающих в Сочи и Краснодарском крае, которые раньше тоже выезжали на экскурсии в Абхазию», — отметил эксперт.

При этом, по его прогнозам, к лету 2026 года сокращение турпотока будет сведено к минимуму, поскольку большинство туристов-родителей сделают загранпаспорта для детей.

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию обязателен собственный загранпаспорт. При этом взрослые по-прежнему смогут въезжать по внутреннему паспорту. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», подчеркивают, что при отказе в вылете из-за документов никакого возврата денег ожидать не стоит.

