На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт допустил спад турпотока в Абхазию из-за введения детских загранпаспортов

Турэксперт Мальцев: введение детских загранпаспортов повлияет на турпоток из РФ
true
true
true
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Запрет на въезд в Абхазию для детей до 14 лет без заграничного паспорта может оказать негативное влияние на турпоток из России. Такое мнение в беседе с ЕАН высказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Под вопросом окажутся однодневные и двухдневные поездки детских групп из соседних регионов: Краснодарского и Ставропольского краев и регионов Северного Кавказа. Также введение загранпаспортов — это неудобство для семей, отдыхающих в Сочи и Краснодарском крае, которые раньше тоже выезжали на экскурсии в Абхазию», — отметил эксперт.

При этом, по его прогнозам, к лету 2026 года сокращение турпотока будет сведено к минимуму, поскольку большинство туристов-родителей сделают загранпаспорта для детей.

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию обязателен собственный загранпаспорт. При этом взрослые по-прежнему смогут въезжать по внутреннему паспорту. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», подчеркивают, что при отказе в вылете из-за документов никакого возврата денег ожидать не стоит.

Ранее россиянам объяснили, кому направлять претензии из-за ошибок в загранпаспорте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами