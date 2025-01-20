Суд отправил сочинца в колонию за фейки о ВС РФ и самодельное оружие

Суд приговорил жителя Сочи к 5,5 года колонии за фейки о российской армии

Хостинский районный суд Сочи приговорил местного жителя Алексея Щуся за посты в соцсетях с фейковой информацией о российской армии и изготовление метательного оружия. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

По данным инстанции, мужчина утверждал, что ВС РФ якобы причастны к преступлениям в Мариуполе и Изюме, размещая соответствующие посты. Были среди записей на его странице и другие фейки, противоречившие официальной информации.

Кроме того, в 2023 году Щусь создал оружие для метания снарядов за счет «вакуумного натяжения тетивы». Конкретно оружием предмет признала экспертиза.

В итоге мужчина получил 5,5 года колонии общего режима.

В декабре Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае оштрафовал на 3 млн рублей военнослужащую Юлию Подойницыну за публичное распространение фейков о деятельности Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил мэра Днепропетровска к колонии за фейки о ВС РФ.