Россиянка из ревности ударила ножом знакомого

В Калужской области консьержка спасла мужчину, которого знакомая ударила ножом
FotograFFF/Shutterstock

В Калужской области конфликт между знакомыми, случившийся на почве ревности, закончился госпитализацией одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел в Обнинске. Потерпевший вместе со своей знакомой находился в ее квартире. Они распивали спиртное и общались. В какой-то момент у хозяйки квартиры с гостем случился конфликт на почве ревности, который закончился тем, что женщина схватила нож и ударила им мужчину. Тот сразу же покинул квартиру.

«Когда он выходил из подъезда дома, его заметила консьержка, которая, увидев у гражданина кровь, сообщила в экстренные службы», — уточнили в полиции.

Пострадавшего на скорой доставили в медицинское учреждение, а нападавшую — в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» УК РФ. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Калининградской области мужчину задержали за нападение на мальчика с ножом.

