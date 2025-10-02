На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, перестанут ли индексировать маткапитал за первого ребенка

Экономист Мосягин исключил отказ от индексации маткапитала за первенцев в 2026 году
Shutterstock

В России вряд ли откажутся от индексации материнского капитала за первого ребенка в 2025–2026 годы, заявил «Газете.Ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Так он прокомментировал соответствующее предложение Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

«Что касается вероятности реализации инициативы в 2025-м — начале 2026 года, то она представляется достаточно низкой. Во-первых, любые изменения в столь социально значимой программе требуют широкого публичного обсуждения и глубокого анализа возможных последствий. Во-вторых, как справедливо отмечают некоторые депутаты, подобные меры целесообразно предварительно апробировать в пилотных регионах для оценки их реальной эффективности. В-третьих, необходимо учитывать, что программа маткапитала уже продлена до 2030 года в ее текущем виде, и ее кардинальный пересмотр в краткосрочной перспективе маловероятен», — отметил Мосягин.

По его словам, материальная поддержка часто становится решающим фактором именно при принятии решения о первом ребенке, в то время как рождение второго планируется независимо от государственных мер поддержки, но с расчетом на помощь государства. Статистика действительно показывает, что с 2020 года, когда маткапитал стали предоставлять на первого ребенка, суммарный коэффициент рождаемости вторых детей снижается, добавил экономист. В этом контексте инициатива выглядит логичной и направленной на исправление сложившегося дисбаланса, уточнил Мосягин.

Он перечислил риски инициативы. По словам эксперта, выплата за первого ребенка выполняет важную социальную функцию, поддерживая семьи на начальном этапе, особенно молодые и не имеющие своего жилья и базового капитала, как это было у предыдущих поколений. Сокращение выплаты в реальном выражении (путем заморозки индексации) может быть негативно воспринято обществом как ослабление поддержки семьи государством, подчеркнул Мосягин. Он добавил, что маткапитал часто используется для первоначальных затрат, связанных с рождением ребенка, или как часть первоначального взноса по ипотеке.

В ЦМАКП предложили направить будущую индексацию маткапитала на доплаты за второго и последующих детей в конце августа. Подобная инициатива сократит разрыв между материальной поддержкой при рождении первенца (690 тыс. рублей) и второго ребенка (222 тыс. рублей), отметила экономист Екатерина Сабельникова.

Ранее сообщалось, что сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала сократили вдвое.

