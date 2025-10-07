Следком проверит контролирующие органы из-за отравлений суррогатом в Ленобласти

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в связи с массовыми отравлениями спиртным в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие намерено проверить действия и возможное бездействие контролирующих органов, которые должны были предотвращать подобные инциденты.

Дело возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ, предусматривающей ответственность за халатность, повлекшую тяжкие последствия. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О массовом отравлении людей в Ленобласти стало известно в конце сентября. Известно, что не удалось спасти уже 44 человек. Еще четверо пострадавших находятся в больницах, трое из них — в критическом состоянии.

По делу задержаны 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них — 78-летний житель Ленобласти, который уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказывали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.

