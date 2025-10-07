На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита намерена обжаловать заочный приговор телеведущей Лазаревой

Адвокат Соловьев: будем обжаловать заочный приговор Лазаревой
true
true
true
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Защита обжалует заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Такое заявление сделал ее адвокат Леонид Соловьев в беседе с РИА Новости.

«Да, будем обжаловать», — сказал он.

7 октября Пресненский суд Москвы заочно приговорил Лазареву к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Ведущей также запретили на четыре года администрировать сайты.

Как писало ТАСС, ссылаясь на судебное решение Лазарева дважды была привлечения к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах. Как уточняет прокуратура Москвы, наказание назначено по совокупности преступлений.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

Ранее телеведущая Лазарева вспомнила о своей жизни в Москве.

