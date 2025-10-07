На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Телеведущую Лазареву приговорили к семи годам колонии

Российский суд приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к семи годам колонии
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.

Ведущей также запретили на четыре года администрировать сайты.

Отмечается, что Лазарева дважды была привлечения к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах.

Как уточняет прокуратура Москвы, наказание назначено по совокупности преступлений.

В декабре 2024 года Второй Западный окружной военный суд уже заочно приговорил экс-телеведущую к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма. Таким образом, к сроку добавили полгода. 6 октября об этом просила прокуратура.

В июле суд в Москве заочно арестовал телеведущую по делу о нарушении закона об иноагентах.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

Ранее Лазарева вспомнила о своей жизни в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами