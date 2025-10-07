Телеведущую Лазареву приговорили к семи годам колонии

Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.

Ведущей также запретили на четыре года администрировать сайты.

Отмечается, что Лазарева дважды была привлечения к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах.

Как уточняет прокуратура Москвы, наказание назначено по совокупности преступлений.

В декабре 2024 года Второй Западный окружной военный суд уже заочно приговорил экс-телеведущую к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма. Таким образом, к сроку добавили полгода. 6 октября об этом просила прокуратура.

В июле суд в Москве заочно арестовал телеведущую по делу о нарушении закона об иноагентах.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

Ранее Лазарева вспомнила о своей жизни в Москве.