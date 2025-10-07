На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД предупредили о фейковых приказах и угрозе утечки служебных данных

МВД: мошенники рассылают фиктивные приказы о награждении военнослужащим
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В России выявили новый вид мошенничества, при котором злоумышленники, выдавая себя за сотрудников штабов, рассылают военнослужащим фиктивные приказы о награждении. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

По данным ведомства, под видом уточнения данных и заполнения документов мошенники пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить другую служебную информацию.

В киберполиции отметили, что переписка с неизвестными в мессенджерах всегда сопряжена с риском. Она может привести к установке вредоносного программного обеспечения, фишинговым атакам — краже паролей, документов и контактов, а также к сбору персональных и служебных данных.

В УБК подчеркнули, что утечка служебной информации опасна не только для отдельных военнослужащих, но и для всего подразделения.

До этого мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам списание долгов по несуществующей государственной программе.

Ранее в России появился новый вид телефонного мошенничества с домофонными ключами.

