Момент задержания мужчины, призывавшего бомбить Москву, попал на видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания жителя Подольска, призывавшего наносить удары по Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

ФСБ ранее сообщила, что в Подольске задержали местного жителя, который в проукраинских Telegram-каналах призывал Вооруженные силы Украины наносить бомбовые удары по гражданской инфраструктуре российской столицы и предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

На видео ФСБ показано, как силовики задерживают выгуливавшего собаку мужчину и уводят его в служебную машину, при этом он пытается убедить оперативников, что те его «с кем-то спутали».

Также на кадрах мужчина в кабинете следователя читает с бумаги свои призывы, оставленные в мессенджере.

В отношении жителя Подольска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему может грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее россиянину, пересылавшему украинским кураторам видео с военными, вынесли приговор.