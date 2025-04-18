Россиян предупредили об опасности мяса с кровью

Врач Королева: в мясе с кровью могут быть паразиты

Употребление мяса с кровью опасно, поскольку есть риск попадания в организм паразитов. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог Маргарита Королева.

Кроме того, по ее словам, не разрушенные до аминокислотного уровня белки, которые находятся в непрожаренном мясе, может усвоить не каждый организм.

«Максимальная прожарка или вареное состояние продукта — это гарант того, что в организм не попадет ни один из вирусов, бактерий или паразитов из состава продукта, и позволит человеку получить источники полноценного белка, минерального вещества», — сказала Королева.

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург до этого предупреждал, что употребление более трех порций красного мяса в неделю значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист пояснил, что красное мясо, особенно жирное, содержит большое количество насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина в крови.

Ранее нутрициолог перечислил виды мяса, защищающие мужчин от болезней сердца и сосудов.