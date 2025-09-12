Врач: заражение паразитами легко спутать с болезнями кожи и сердца

При паразитарном заражении часто симптомы напоминают известные заболевания – например, дерматологические или кардиологические. В результате пациенты обращаются за помощью не к тем специалистам, проходят неверное лечение, а истинная болезнь продолжает усугублять состояние организма, предупредил врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, часто заражение паразитами может выглядеть, например, как кожные высыпания, атопический дерматит, экзема. Таким пациентам дерматолог назначает мази и гормональные кремы, а на самом деле есть вероятность, что нужно вылечить описторхоз, лямблиоз, аскаридоз.

«То же самое по неврологической картине: у человека головные боли, нарушение сна, быстрая утомляемость, раздражительность, он идёт к неврологу, а на самом деле у него глисты. Убираем их, и эти проблемы проходят», — привёл пример Бартули.

Тахикардия, экстрасистолия сердца тоже могут быть признаками паразитарного заражения, как и проблемы с ЖКТ – такие, как колит, гастроэнтерит, диарея, запоры. Бывает даже, что у человека наблюдаются кашель, высокая температура, развивается бронхиальная астма. Причём самостоятельно отличить симптомы таких болезней от заражения паразитами невозможно – для этого нужно сдавать анализы. Так, например, при заражении аскаридами падает гемоглобин, а при дифиллоботриозе возникает дефицит витамина В12.

Для постановки диагноза важно обратиться к инфекционисту-паразитологу, который должен оценить иммуноферментный анализ крови на антитела к паразитам, а также анализ кала. Это позволит не просто купировать симптомы, а лечить их первопричину, подчеркнул специалист. По его словам, на практике паразитарные заболевания довольно распространены – так, например, среди жителей Москвы из 100 обратившихся паразитов находят у 70-75 человек.

До этого Бартули предупредил, что в осенне-зимний период, когда наружные паразиты вроде клещей уходят в спячку, угроза подхватить другие их виды остаётся. В том числе заразиться можно из-за продуктов или некипячёной воды. Так, посетителям бассейнов угрожают острицы и аскариды, а через овощи и фрукты есть угроза заразиться круглыми червями.

Ранее паразитолог раскрыл, от чего не очищают воду бытовые фильтры.