У берегов Фиджи произошло землетрясение

Рядом с островом Кандаву, который принадлежит Республике Фиджи, произошло землетрясение. Об этом говорится на сайте Геологической службы Австралии.

Магнитуда сейсмического события составила 5,6. По данным организации, эпицентр землетрясения зафиксировали в 35 километрах к югу от острова с населением более 10 тыс. человек.

При этом очаг землетрясения залегал на глубине около 550 километров. На данный момент об угрозе цунами не сообщалось, информации о пострадавших пока не поступало.

До этого в Киргизии 13 зданий получили повреждения в результате землетрясения, из них шесть жилых домов. В публикации говорится, что повреждения были зафиксированы в Джалал-Абадской и Таласской областях.

В ночь на 3 октября сообщалось, что в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихийного бедствия располагался на расстоянии 183 км от города Исфахана, в котором проживают более 1,5 млн человек.

Ранее землетрясение на Филиппинах случайно попало в эфир популярного стримера.