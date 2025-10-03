Мощное землетрясение произошло на территории Ирана

Мощное землетрясение произошло в Иране. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Природный катаклизм зафиксировали в ночь на 3 октября. В заявлении отмечается, что магнитуда подземных толчков достигла 5,1.

Эпицентр стихийного бедствия располагался на расстоянии 183 км от города Исфахан, в котором проживают более 1,5 млн человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 10 км.

2 октября жители турецкого города Стамбул ощутили толчки от землетрясения, произошедшего в акватории Мраморного моря. Подземные толчки зарегистрировали примерно в 14:55 мск. В это время в домах начала шататься мебель.

Как рассказали в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий в Турции, магнитуда землетрясения составила 5. В Обсерватории Кандилли заявили, что этот показатель достиг 5,3.

Эпицентр природного катаклизма находился в 18 км от города Мармараэреглиси. Его очаг располагался на глубине 6,7 км.

