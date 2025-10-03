На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мощное землетрясение произошло на территории Ирана

EMSC: в Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
close
Depositphotos

Мощное землетрясение произошло в Иране. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Природный катаклизм зафиксировали в ночь на 3 октября. В заявлении отмечается, что магнитуда подземных толчков достигла 5,1.

Эпицентр стихийного бедствия располагался на расстоянии 183 км от города Исфахан, в котором проживают более 1,5 млн человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 10 км.

2 октября жители турецкого города Стамбул ощутили толчки от землетрясения, произошедшего в акватории Мраморного моря. Подземные толчки зарегистрировали примерно в 14:55 мск. В это время в домах начала шататься мебель.

Как рассказали в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий в Турции, магнитуда землетрясения составила 5. В Обсерватории Кандилли заявили, что этот показатель достиг 5,3.

Эпицентр природного катаклизма находился в 18 км от города Мармараэреглиси. Его очаг располагался на глубине 6,7 км.

Ранее землетрясение на Филиппинах случайно попало в эфир популярного стримера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами