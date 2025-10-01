На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная опасность плохого сна для мозга

EBioMedicine: плохой сон связан с ускоренным старением мозга
true
true
true
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что у людей с нарушениями сна мозг выглядит старше хронологического возраста. Работа опубликована в журнале EBioMedicine.

В исследовании приняли участие 27,5 тысячи человек среднего и пожилого возраста из UK Biobank, которым проводили МРТ головного мозга. С помощью машинного обучения ученые оценили «биологический возраст» мозга, сопоставив его с фактическим.

Качество сна рассчитывалось по пяти параметрам: хронотип (совы или жаворонки), продолжительность сна, бессонница, храп и дневная сонливость. У людей с низкими показателями мозг в среднем выглядел на один год старше их реального возраста. При этом каждая единица снижения «индекса сна» соответствовала ускорению старения мозга примерно на полгода.

Ученые также выявили связь между плохим сном и хроническим слабовыраженным воспалением: этот фактор объясняет около 10% ускоренного старения мозга. По мнению авторов, к механизму могут быть причастны и другие процессы — от нарушения «системы очистки» мозга, активной во время сна, до влияния сна на сердечно-сосудистое здоровье.

«Поскольку сон можно улучшить, это открывает возможность замедлить старение мозга и, возможно, снизить риск когнитивных нарушений», — подчеркнула ведущий автор исследования Абигейл Доув.

Ранее была названа группа продуктов, ухудшающая память у женщин.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами