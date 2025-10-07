Юрист оценила роль справки из ПНД для исключения отката сделки по покупке жилья

В России участились случаи, когда на фоне мошенничества суд признает незаконными сделки по продаже имущества и обязывает вернуть квартиру обманутому гражданину. Покупатель при этом выступает потерпевшей стороной – он теряет и жилье, и деньги. В качестве меры защиты у продавцов-пенсионеров старше 65 лет запрашивают справку из психоневрологического диспансера (ПНД) о вменяемости, однако она не гарантирует, что отката сделки не будет, рассказала 360.ru юрист в сфере недвижимости Елена Кульпина.

Специалист напомнила, что согласно ст. 177 статье Гражданского кодекса РФ у гражданина остается возможность оспорить сделку, если в момент продажи человек не отдавал отчета своим действиям и не мог в полной мере ими руководить. Это как раз распространяется и на попадание под влияние мошенников.

«Это может быть психологически здоровый человек, который не страдает алкогольной или наркотической зависимостью, никогда не стоял на учете в психоневрологическом диспансере, просто именно в тот момент что-то пошло не так», — отметила Кульпина.

Определяют такие прецеденты на основе показаний свидетелей и психолого-психиатрической экспертизы. В этом случае избежать оспаривания можно, если на саму сделку пригласить психиатра, однако далеко не все соглашаются на такое. Причем даже показания такого врача позднее тоже могут оспорить, предупредила юрист.

В качестве мер защиты она посоветовала обратить внимание на титульное страхование, которое предполагает, что если у покупателя изымут квартиру, то он сможет получить страховку в размере стоимости недвижимости, прописанной в договоре купли-продажи. Также с 2020 г. добросовестным покупателям – жертвам мошенников – полагается государственная компенсация, но распространяется эта мера лишь на вторых и последующих владельцев, отметила Кульпина. Она посоветовала россиянам тщательно все проверять при оформлении сделок с недвижимостью, привлекать юристов, риелторов, которые исследуют каждый документ. Важно, в числе прочего, оценить предбанкротное состояние у продавца, а также насторожиться, если жилье продается по заниженной цене – это важный сигнал наличия каких-то проблем, заключила юрист.

Напомним, аналогичная ситуация с признанием сделки недействительной произошла с певицей Ларисой Долиной – недавно суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников певица является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверил, что женщина продолжит борьбу, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Казани пенсионерка продиктовала код из СМС и лишилась квартиры и сбережений.