В Казани пенсионерка продиктовала код из СМС и лишилась квартиры и сбережений

В Казани женщина продала квартиру и лишилась 9,5 млн рублей из-за мошенников

Жительница Казани поверила мошенникам и отдала им более девяти миллионов рублей. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу МВД по городу.

Неизвестные рассказали женщине о необходимости провести манипуляции с ключами от домофона. Следуя инструкциям, она продиктовала код из сообщения.

Позже, представляясь сотрудниками разных ведомств, аферисты рассказали о попытке неизвестных оформить доверенность и потребовали передать сбережения через курьера. Пенсионерка выполнила все инструкции, отдав доставщику более двух миллионов рублей.

Вскоре мошенники запугали женщину и вынудили продать квартиру. Полученные деньги она должна была отправить на продиктованный счет. Всего пострадавшая лишилась 9,5 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности причастных к схеме лиц.

