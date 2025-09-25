В Казани пенсионерка продиктовала код из СМС и лишилась квартиры и сбережений

Жительница Казани поверила мошенникам и отдала им более девяти миллионов рублей. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу МВД по городу.
Неизвестные рассказали женщине о необходимости провести манипуляции с ключами от домофона. Следуя инструкциям, она продиктовала код из сообщения.
Позже, представляясь сотрудниками разных ведомств, аферисты рассказали о попытке неизвестных оформить доверенность и потребовали передать сбережения через курьера. Пенсионерка выполнила все инструкции, отдав доставщику более двух миллионов рублей.
Вскоре мошенники запугали женщину и вынудили продать квартиру. Полученные деньги она должна была отправить на продиктованный счет. Всего пострадавшая лишилась 9,5 миллионов рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности причастных к схеме лиц.
