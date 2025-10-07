В России одобрили идею внедрить в школах бесплатное питание для учителей

В России следует утвердить инициативу о предоставлении педагогам бесплатного горячего питания не реже одного раза в день. Это станет важным вкладом в укрепление здоровья работников образовательной сферы, а также послужит дополнительной мотивацией к труду, отметил в беседе с RT заслуженный учитель России, преподаватель истории Александр Снегуров.

По мнению специалиста, подобные идеи переводят заботу об учителях из плоскости теоретических заявлений в практическую. Получая бесплатный горячий обед, педагог будет подкреплять свои силы и лучше справляться с работой, считает он.

«У многих педагогов проблемы с ЖКТ, у многих гастриты, потому что люди не в состоянии полноценно питаться. Что-то утром перехватят, потом вечером кушают. Либо у них перерыв на скорую руку — кофе, какие-то бутерброды», — отметил Снегуров.

На этом фоне важно позаботиться о состоянии учителей, так как на преподавание, воспитание требуется очень много сил и энергии, и зачастую учителя не знают, как ее пополнять. Хорошее питание, состоящее из нескольких блюд, станет в этом вопросе решением, считает эксперт.

Напомним, накануне стало известно о планах внести в Госдуму законопроект о бесплатном горячем питании для школьных учителей по меньшей мере один раз в день. Разработали его первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко и другие. Депутаты подчеркнули, что учителя формируют будущее страны, поэтому бесплатное питание для них – это не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье.

Ранее в Госдуме предложили ввести постоянную надбавку к пенсии для учителей.