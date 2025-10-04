На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В турецком отеле удивились, услышав о вирусе Коксаки у его гостей

В турецком отеле опровергли данные о заражении гостей вирусом Коксаки
true
true
true
close
Shutterstock

В отеле Crystal Admiral в турецкой провинции Анталья не получали жалоб постояльцев о якобы заражении вирусом Коксаки (вид острой инфекционной болезни, вызываемой кишечными вирусами, с лихорадкой и многообразными клиническими симптомами). Об этом заявили РИА Новости в гостинице.

В отеле удивились, когда узнали о заболевших постояльцах.

«Если бы здесь был вирус, то болели бы многие гости», — сказали в Crystal Admiral.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что туристы из РФ пожаловались на распространение вируса Коксаки в одной из гостиниц. Россиянка, отдыхающая в гостинице Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде заявила, что спустя четыре дня после прилета самочувствие ее ребенка ухудшилось. У мальчика поднялась температура, на коже появилась сыпь.

Во время визита в местную больницу ему диагностировали вирус Коксаки. В результате и ребенку, и родителям запретили посещать общие зоны в отеле. Покинуть страну до выздоровления сына они не смогут.

Другие постояльцы отеля тоже жаловались на заражение этим вирусом. Так, соответствующий диагноз поставили всей семье россиян с тремя детьми. Отдыхающие предположили, что дети заразились после посещения детской комнаты отеля.

Ранее туристка заразилась инфекцией в Греции и впала в кому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами