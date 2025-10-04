В турецком отеле удивились, услышав о вирусе Коксаки у его гостей

В отеле Crystal Admiral в турецкой провинции Анталья не получали жалоб постояльцев о якобы заражении вирусом Коксаки (вид острой инфекционной болезни, вызываемой кишечными вирусами, с лихорадкой и многообразными клиническими симптомами). Об этом заявили РИА Новости в гостинице.

В отеле удивились, когда узнали о заболевших постояльцах.

«Если бы здесь был вирус, то болели бы многие гости», — сказали в Crystal Admiral.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что туристы из РФ пожаловались на распространение вируса Коксаки в одной из гостиниц. Россиянка, отдыхающая в гостинице Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде заявила, что спустя четыре дня после прилета самочувствие ее ребенка ухудшилось. У мальчика поднялась температура, на коже появилась сыпь.

Во время визита в местную больницу ему диагностировали вирус Коксаки. В результате и ребенку, и родителям запретили посещать общие зоны в отеле. Покинуть страну до выздоровления сына они не смогут.

Другие постояльцы отеля тоже жаловались на заражение этим вирусом. Так, соответствующий диагноз поставили всей семье россиян с тремя детьми. Отдыхающие предположили, что дети заразились после посещения детской комнаты отеля.

Ранее туристка заразилась инфекцией в Греции и впала в кому.