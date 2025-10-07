На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Специалист оценил «банановый потенциал» российских регионов

Агроэксперт Березнюк: Кубань и Ставрополье подходят для выращивания бананов
itaci/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня современные аграрные технологии позволяют выращивать какие угодно культуры в любых регионах, считает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Так в беседе с RT он оценил сообщение о планах построить первые в России теплицы для бананов, отметив, что наиболее подходит для этого все-таки является юг страны.

«У нас есть проекты и по выращиванию клубники в условиях Крайнего Севера. Или технологически можно даже выращивать морепродукты в условном Подмосковье», — привел пример специалист, отметив, что с учетом этого у России есть все перспективы для производства бананов.

Лучше всего адаптировать для этой культуры южные регионы, в первую очередь – Краснодарский край и Ставрополье, считает Березнюк. При этом он предупредил, что полностью выйти на собственную продукцию и заместить весь объем импорта не получится. Так, сегодня Россия ввозит порядка 1,4-1,5 млн тонн бананов на сумму более $1,5 млрд.

Что касается банановых теплиц, то они, по мнению эксперта, смогут принести урожай в объеме около 20-25 тыс. тонн бананов в год. Однако все-таки предварительно нужно тщательнее рассмотреть вопрос рентабельности подобного бизнеса, считает эксперт.

«Но радует, что находятся предприниматели, готовые развивать новые отраслевые направления, а Минсельхоз старается помогать подобным стартапам развиваться», — заключил Березнюк.

Напомним, накануне министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что в России начнется строительство первых теплиц для бананов. Она также отметила, ей уже предлагали выращивать более экзотические фрукты, например, красный киви, и добавила, что в целом в России сегодня можно выращивать что угодно.

Ранее в России бананы включили в перечень сельхоз продукции.

