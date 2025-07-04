В России бананы включили в перечень сельхоз продукции

Правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции РФ. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, бананы вошли в перечень, в рамках которого их производством и переработкой могут заниматься сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и профессиональные образовательные организации, а также организации высшего образования.

В марте министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков сообщил, что правительство России может включить бананы в перечень сельхозкультур страны. Глава регионального ведомства отметил, что данное решение позволит предоставить производителям господдержку.

В апреле директор российского отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков заявил, что РФ может импортозаместить практически все, в том числе бананы. Он рассказал, что природа, ресурсы и технологические возможности позволяют заменить отечественными аналогами почти все продукты, но вопрос заключается в рациональности такой замены и ее стоимости.

Ранее в России резко подешевели бананы.