Россиянам рассказали, какое наказание может грозить за цветы на балконе

Россиянам может грозить штраф за цветы, которые они выращивают на балконе в многоквартирном доме (МКД). Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, их размещение с внешней стороны дома могут расценить как нарушение, потому что фасад здания является общим имуществом. Он уточнил, что сумма штрафов устанавливается регионами, в Москве за это может грозить до 5 тыс. рублей.

Эксперт также посоветовал жильцам многоэтажек не отключать пожарную сигнализацию и держать ее в исправном виде, потому что иначе за это может быть назначен штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

«Также, если жильцы не пустят в квартиру газовщиков для плановой проверки или обслуживания, это может повлечь за собой штраф согласно статье о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — добавил Бондарь.

Штраф может составить от 5 до 10 тыс. рублей.

Декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов до этого рассказал «Газете.Ru», что наиболее частым основанием для жалоб в многоквартирных домах, за которое можно получить штраф, является нарушение тишины.

