В США произошел пожар на химзаводе

Пожар произошел на химзаводе американской компании Dow в Техасе
Flower Mound Fire Department/AP

Пожар произошел на химзаводе компании Dow в американском городе Фрипорт (штат Техас). Об этом сообщила компания на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным телеканала FOX26, власти города заявили, что возгорание не представляет угрозы для населения — эвакуация не требуется, люди могут оставаться на улице без ущерба для здоровья.

Информации о пострадавших нет.

В сентября в США прогремел взрыв на химическом заводе в штате Индиана. Жителей окрестностей попросили не приближаться к предприятию, оставаться в помещениях и закрыть окна. Дорогу у завода закрыли для автомобилей. На место происшествия прибыли специалисты по борьбе с опасными веществами и несколько пожарных расчетов.

В мае в пяти районах Испании был объявлен режим ЧС из-за пожара на складе с хлором. 150 тысяч жителей призвали не выходить на улицу, держать двери и окна закрытыми и не пользоваться кондиционерами.

Ранее крупнейший завод Heineken во Франции эвакуировали из-за утечки аммиака.

