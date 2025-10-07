На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвала минимальный доход для получения ипотеки в 2025 году

Эксперт Солдатенкова: для покупки жилья на первичке нужен доход от ₽191 тысячи
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Для получения ипотеки на первичное жилье в 2025 году заемщику потребуется доход не менее 191 тыс. рублей в месяц, на вторичное — от 136 тыс. руб. Такие расчеты представила руководитель экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова в беседе с агентством «Прайм».

Согласно данным Дом.рф, средняя ипотечная сумма составляет 5,7 млн руб. для первичного рынка и 3,7 млн руб. для вторичного. При текущей ставке и сроке 30 лет ежемесячный платеж достигает 95,3 тыс. и 68,2 тыс. руб. соответственно. Это на 65 и 58% выше, чем в октябре 2023 года.

«При текущих требованиях банков к показателю долговой нагрузки, примерный уровень ежемесячного дохода должен составлять не менее 191 тысячи рублей для первички и не менее 136 тысяч рублей для вторички», — пояснила Солдатенкова.

Для семейной ипотеки с господдержкой требования ниже: при ставке 6% необходим доход от 68 тыс. руб. Увеличить шансы на одобрение можно за счет привлечения созаемщика, увеличения первоначального взноса или выбора более доступной недвижимости. Средний первоначальный взнос составляет 29% для первичного рынка и 28% для вторичного.

1 октября руководитель Циан.Аналитики, ООО «Айриэлтор» Алексей Попов рассказал, что в России постепенно «оживает» рынок вторичной недвижимости, наблюдаются позитивные тенденции. На этом сказалась политика Центробанка, в том числе снижение ключевой ставки, которого в отрасли давно ждали.

Ранее Валентина Матвиенко призвала перейти к диверсификации ставки по семейной ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами