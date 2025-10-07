Эксперт назвала минимальный доход для получения ипотеки в 2025 году

Для получения ипотеки на первичное жилье в 2025 году заемщику потребуется доход не менее 191 тыс. рублей в месяц, на вторичное — от 136 тыс. руб. Такие расчеты представила руководитель экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова в беседе с агентством «Прайм».

Согласно данным Дом.рф, средняя ипотечная сумма составляет 5,7 млн руб. для первичного рынка и 3,7 млн руб. для вторичного. При текущей ставке и сроке 30 лет ежемесячный платеж достигает 95,3 тыс. и 68,2 тыс. руб. соответственно. Это на 65 и 58% выше, чем в октябре 2023 года.

«При текущих требованиях банков к показателю долговой нагрузки, примерный уровень ежемесячного дохода должен составлять не менее 191 тысячи рублей для первички и не менее 136 тысяч рублей для вторички», — пояснила Солдатенкова.

Для семейной ипотеки с господдержкой требования ниже: при ставке 6% необходим доход от 68 тыс. руб. Увеличить шансы на одобрение можно за счет привлечения созаемщика, увеличения первоначального взноса или выбора более доступной недвижимости. Средний первоначальный взнос составляет 29% для первичного рынка и 28% для вторичного.

1 октября руководитель Циан.Аналитики, ООО «Айриэлтор» Алексей Попов рассказал, что в России постепенно «оживает» рынок вторичной недвижимости, наблюдаются позитивные тенденции. На этом сказалась политика Центробанка, в том числе снижение ключевой ставки, которого в отрасли давно ждали.

Ранее Валентина Матвиенко призвала перейти к диверсификации ставки по семейной ипотеке.