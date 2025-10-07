На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России работодатели все чаще отказывают курящим соискателям

SHOT: в России работодатели стали чаще отказывать курильщикам в трудоустройстве
Depositphotos

Российские работодатели начали массово отказывать в трудоустройстве курящим соискателям из-за значительного снижения производительности труда и дополнительных расходов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Согласно расчетам, каждый курящий сотрудник тратит на перекуры около 138 часов в год, что эквивалентно 17 рабочим дням. В течение дня курильщик в среднем 6 раз отлучается на пятиминутные перекуры, что в сумме составляет 30 минут ежедневно.

HR-специалист Зулия Лоикова пояснила, что дополнительные расходы связаны с необходимостью оплачивать более дорогую медицинскую страховку для курящих сотрудников, которые чаще болеют из-за ослабленного иммунитета и проблем с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, в сезон простуд они чаще разносят инфекцию по офису.

Многие компании уже указывают в требованиях к вакансии отсутствие вредной привычки. Дополнительными факторами стали неприятный запах от курящих сотрудников и снижение их концентрации внимания при длительном воздержании от курения, что негативно влияет на рабочую атмосферу.

Накануне председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что женщины в России сталкиваются со скрытой дискриминацией при приеме на работу из-за семейного положения и наличия детей.

Ранее были названы ошибки на собеседовании, которые лишают кандидата шанса на работу.

