Названы ошибки на собеседовании, которые лишают кандидата шанса на работу

Бизнес-эксперт Смирнова: игнорирование дресс-кода может отпугнуть работодателя
true
true
true
close
Shutterstock

Руководитель проектов по подбору персонала высшего звена, руководитель executive search проектов Бизнес-лаборатории b.lab Ирина Смирнова в интервью Pravda.Ru перечислила ошибки соискателей на собеседовании, которые могут обернуться отказом в трудоустройстве. По ее словам, кандидату на вакантную должность важно понимать корпоративные стандарты компании, включая дресс-код и стиль поведения. Нарушение этих правил может произвести негативное впечатление на рекрутера еще до диалога.

Не менее важно умение кандидата произвести правильное первое впечатление, отметила она.

«Интервью — это не экзамен, а диалог, и важно уметь ясно и уверенно презентовать свои сильные стороны. Если кандидат затягивает с ответом или ограничивается фразами вроде «надо подумать», это создает впечатление неопределенности. Лучше сразу предложить хотя бы предварительное решение или показать ход мыслей», — сказала Смирнова.

Операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян до этого назвала «красные флаги» в соцсетях, из-за которых могут отказать в работе.

Она подчеркнула, что к управлению своим профилем нужно подходить максимально осознанно. Необходим информационный гигиенический минимум: относиться с уважением ко всем людям, не переходить на личности, не включаться в дискуссии и споры, не выплескивать негативные эмоции.

Ранее стало известно, как россияне проверяют потенциальных работодателей.

