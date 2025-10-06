В Москве мужчину не спасли после нападения неизвестного с ножом около метро

В Москве около метро на мужчину напали с ножом

В Москве следователи проводят проверку после обнаружения мужчины с ножевым ранением на северо-западе города. Об этом сообщает MSK1.ru.

Инцидент произошел около станции метро «Волоколамская». По данным портала, между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них нанес оппоненту удар ножом в шею.

На кадре, опубликованном прокуратурой столицы, заметно, что ссора произошла, когда рядом было не менее десяти прохожих.

Прибывшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Им также предстоит выяснить личность нападавшего. Работу сотрудников СК контролирует прокуратура.

Подобный случай произошел в Москве на Арбате. У стены Виктора Цоя 49-летний мужчина напал на прохожего с ножом, третий участник конфликта также получил травму. В результате обоих пострадавших госпитализировали. По факту произошедшего возбудили дело.

