На Украине задержан мужчина, ранивший полицейского ножом при проверке документов

На Украине мужчина ранил ножом полицейского при проверке документов
Нацполиция Украины

В городе Елизаветград Кировоградской области мужчина ранил ножом сотрудника полиции при проверке документов о воинском учете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в пятницу при проверке документов у 47-летнего местного жителя. Получивший ножевое ранение полицейский был госпитализирован. Нападавший задержан, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Это уже второй случай нападения на сотрудников при проверке документов за последние два дня на Украине.

Полицейские на Украине участвуют в мобилизационных мероприятиях совместно с сотрудниками территориальных центров комплектования, включая проверку документов и задержание лиц, уклоняющихся от военной службы.

4 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «величайшим позором» для ЕС насильственную мобилизацию на Украине. По его словам, во всем мире знают, что на Украине «ведется охота на людей». При этом граждане, которых принудительно мобилизуют, часто подвергаются избиениям. Сийярто отметил, что ответственность за насильственную мобилизацию несут не только конкретные чиновники на Украине, но и игнорирующие происходящее политики в Европе.

Ранее на Украине задержали чиновника минюста Украины за помощь уклонистам.

