В Москве мужчина с ножом ранил двух человек у стены Виктора Цоя

МВД: в Москве задержали мужчину, ранившего ножом двух человек на Арбате

В Москве на Арбате мужчина с ножом напал на двух человек у стены Виктора Цоя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Как установили следователи, между 49-летним злоумышленником и двумя прохожими произошел конфликт, во время которого он несколько раз ударил ножом 30-летнего гражданина и порезал второго участника инцидента. Очевидец вызвал оперативные службы, и прибывшие полицейские задержали подозреваемого, изъяв у него нож.

Пострадавшие были госпитализированы, врачи сообщили, что одному из них причинен тяжкий вред здоровью. Второму потерпевшему проводится медицинская экспертиза для определения степени тяжести травм.

Следственный отдел МВД по району Арбат возбудил уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Также при проверке выяснилось, что задержанный уже имеет судимость. Его заключили под стражу.

До этого сообщалось, что в Москве самокатчик с большим ножом напал на супружескую пару. Муж с женой вечером возвращались домой, когда к ним подъехал неизвестный. Мужчины вступили в конфликт, во время которого самокатчик достал нож и ударил оппонента.

