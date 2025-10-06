Часть выплат российским военным проиндексировали на 7,6%

Правительство РФ постановило проиндексировать отдельные выплаты военным на 7,6% вместо 4,5%, как было ранее. Об этом следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, повышение выплат затронет не только действующих военнослужащих, но сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы.

Постановление, подписанное премьер-министром Мишустиным, вступает в силу с 3 октября.

До этого член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, почему с 2026 года в России будут два раза в год индексироваться страховые пенсии: с февраля — к уровню инфляции за прошедший год и с апреля — с учетом роста доходов Соцфонда. Она пояснила, что с 1 февраля удобно делать перерасчет на реальное значение инфляции за год, поскольку именно к последнему месяцу зимы Росстат обычно публикует окончательные данные по росту потребительских цен за 12 месяцев.

Ранее министр обороны изменил порядок выплат компенсаций военным.