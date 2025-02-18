Министр обороны изменил порядок выплат компенсаций военным

Министр обороны Андрей Белоусов изменил порядок выплат компенсации военнослужащим вместо дополнительного отдыха. Он подписал соответствующий указ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Документ вносит изменения в порядок выплат военнослужащим денежной компенсации, предусмотренной за выполнение задач без ограничения продолжительности служебного времени, включая боевые дежурства и учения. За участие в них полагаются дополнительные выходные дни. По желанию контрактников их можно заменить на денежную компенсацию.

Раньше ее выплачивали по окончании таких мероприятий, но теперь военные смогут получать ее ежемесячно одновременно с получением денежного довольствия.

Газета «Ведомости» со ссылкой на доклад уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой за 2024 год писала, что омбудсмен получила более 68 тысяч обращений от россиян по теме военной операции на Украине, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Обращения включали вопросы об ускорении назначения выплат раненым военным, своевременных и полных выплат денежного довольствия, а также тему отпусков по болезни.

Ранее Красный Крест назвал число без вести пропавших в связи с конфликтом на Украине.