Азербайджанские подростки надругались над девочкой и попали под суд

В Азербайджане шесть подростков попали под суд за изнасилование девочки

В Азербайджане суд рассмотрел дело молодых людей, которых обвиняли в изнасиловании девочки. Об этом сообщает Oхu.Az.

Инцидент произошел в одном из сел Бейлаганского района. По данным издания, два юноши некоторое время насиловали 14-летнюю восьмиклассницу.

Позже, когда ее родители узнали о ситуации, пострадавшая сбежала из дома. Приехав в Баку, она решила найти работу, для этого зашла в один из местных салонов красоты. Сотрудница узнала, что школьнице всего 14 лет и позвонила ее родителям.

Во время следственных мероприятий следователи выяснили, что всего пострадавшую изнасиловали шесть подростков.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, четверых фигурантов отправили под стражу. Молодые люди, о действиях которых было известно изначально, были приговорены к году лишения свободы.

До этого в Австрии семь подростков обвинили в насилии над учительницей. Молодые люди в течение нескольких месяцев совершали действия сексуального характера в отношении педагога, заставляли платить за поездки на такси, еду и напитки. Когда женщина уехала, ее квартиру подожгли.

Ранее в ночном клубе Екатеринбурга группа мужчин пыталась изнасиловать посетительницу.