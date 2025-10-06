На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Азербайджанские подростки надругались над девочкой и попали под суд

В Азербайджане шесть подростков попали под суд за изнасилование девочки
true
true
true
close
Pexels

В Азербайджане суд рассмотрел дело молодых людей, которых обвиняли в изнасиловании девочки. Об этом сообщает Oхu.Az.

Инцидент произошел в одном из сел Бейлаганского района. По данным издания, два юноши некоторое время насиловали 14-летнюю восьмиклассницу.

Позже, когда ее родители узнали о ситуации, пострадавшая сбежала из дома. Приехав в Баку, она решила найти работу, для этого зашла в один из местных салонов красоты. Сотрудница узнала, что школьнице всего 14 лет и позвонила ее родителям.

Во время следственных мероприятий следователи выяснили, что всего пострадавшую изнасиловали шесть подростков.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, четверых фигурантов отправили под стражу. Молодые люди, о действиях которых было известно изначально, были приговорены к году лишения свободы.

До этого в Австрии семь подростков обвинили в насилии над учительницей. Молодые люди в течение нескольких месяцев совершали действия сексуального характера в отношении педагога, заставляли платить за поездки на такси, еду и напитки. Когда женщина уехала, ее квартиру подожгли.

Ранее в ночном клубе Екатеринбурга группа мужчин пыталась изнасиловать посетительницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами